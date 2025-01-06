Зірка жіночого футболу зачарувала фанатів фото у відвертому костюмі

Мадлен Райт, футболістка клубу Чешем Юнайтед, вкотре привернула увагу своїх шанувальників яскравими фото у соціальних мережах.

Цього разу ексзірка Чарльтона вирішила підкреслити свою природну красу, позуючи у провокативному вбранні.

У підписі до знімку Мадлен поставила філософське питання: "Вам подобаються жінки з природною вродою?"

Це викликало бурхливу реакцію, хоча один із підписників звернув увагу не лише на неї, а й на рослину на задньому плані, поцікавившись її назвою.

Райт активно підкорює Instagram, де кількість її підписників перевищує 321 тисячу. Її популярність зросла після вступу на платформу OnlyFans у 2021 році. Незважаючи на скандал із її звільненням з Чарльтона за недоречну поведінку, це стало для неї стартом нового життя.

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Зараз Мадлен заробляє понад 500 тисяч фунтів на рік і продовжує ділитися яскравими моментами свого життя з прихильниками.