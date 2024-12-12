Чемпіонка світу з ковзанярського спорту прикрасила обкладинку журналу Playboy

Нідерландська спортсменка Джой Бьойне прикрасила обкладинку нідерландського журналу Playboy.

Номер пішов у продаж 5 грудня, але сама фотосесія відбулася ще у серпні.

Пропозицію про фотосесію Playboy надіслав їй у квітні, через місяць після її золотої медалі з ковзанярського спорту у класичній комбінації, який проходив у Німеччині.

"Мені довелося подумати про це, але я швидко зрозуміла: Playboy – це наступний рівень. Під час зйомок я почувалася дуже комфортно. Атмосфера була приємною, наповнена любов’ю та мотивацією", – сказала вона.

Випуск із 25-річною спортсменкою, яка постала на першій сторінці у зимовому пейзажі, став найбільшим хітом останніх років. Невдовзі після запуску роздрібні мережі повідомили, що продажі в чотири рази перевищили продажі інших видань. Схоже, навіть ціна в 12,99 євро (зазвичай, ціна на номер складає 8,99 євро) не відлякала покупців.