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Чемпіонка світу з ковзанярського спорту прикрасила обкладинку журналу Playboy

Богдан Войченко, Руслан Травкін — 12 грудня 2024, 21:50
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Чемпіонка світу з ковзанярського спорту прикрасила обкладинку журналу Playboy

Нідерландська спортсменка Джой Бьойне прикрасила обкладинку нідерландського журналу Playboy.

Номер пішов у продаж 5 грудня, але сама фотосесія відбулася ще у серпні.

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Пропозицію про фотосесію Playboy надіслав їй у квітні, через місяць після її золотої медалі з ковзанярського спорту у класичній комбінації, який проходив у Німеччині.

"Мені довелося подумати про це, але я швидко зрозуміла: Playboy це наступний рівень. Під час зйомок я почувалася дуже комфортно. Атмосфера була приємною, наповнена любов’ю та мотивацією", сказала вона.

Випуск із 25-річною спортсменкою, яка постала на першій сторінці у зимовому пейзажі, став найбільшим хітом останніх років. Невдовзі після запуску роздрібні мережі повідомили, що продажі в чотири рази перевищили продажі інших видань. Схоже, навіть ціна в 12,99 євро (зазвичай, ціна на номер складає 8,99 євро) не відлякала покупців.

"Я не очікувала, що їх так багато продадуть. Я отримую тільки позитивні відгуки та постійно чую, що це справді круто. Мої батьки дізналися про фотосесію лише тоді, коли я її закінчила. Спочатку мама закрила очі руками і сказала: "Ні, мабуть, ні!" Але тепер їй це подобається", розповіла Джой.
Ковзанярський спорт Playboy