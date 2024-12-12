Чемпіонка світу з ковзанярського спорту прикрасила обкладинку журналу Playboy
Нідерландська спортсменка Джой Бьойне прикрасила обкладинку нідерландського журналу Playboy.
Номер пішов у продаж 5 грудня, але сама фотосесія відбулася ще у серпні.
Пропозицію про фотосесію Playboy надіслав їй у квітні, через місяць після її золотої медалі з ковзанярського спорту у класичній комбінації, який проходив у Німеччині.
"Мені довелося подумати про це, але я швидко зрозуміла: Playboy – це наступний рівень. Під час зйомок я почувалася дуже комфортно. Атмосфера була приємною, наповнена любов’ю та мотивацією", – сказала вона.
Випуск із 25-річною спортсменкою, яка постала на першій сторінці у зимовому пейзажі, став найбільшим хітом останніх років. Невдовзі після запуску роздрібні мережі повідомили, що продажі в чотири рази перевищили продажі інших видань. Схоже, навіть ціна в 12,99 євро (зазвичай, ціна на номер складає 8,99 євро) не відлякала покупців.
"Я не очікувала, що їх так багато продадуть. Я отримую тільки позитивні відгуки та постійно чую, що це справді круто. Мої батьки дізналися про фотосесію лише тоді, коли я її закінчила. Спочатку мама закрила очі руками і сказала: "Ні, мабуть, ні!" Але тепер їй це подобається", – розповіла Джой.