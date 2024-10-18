Покарали за розслабленість: Жальгіріс зробив один із найкращих камбеків за історію Євроліги

Литовський Жальгіріс завдяки перемозі над італійським Міланом (85:82) вписав себе в історію Євроліги, показавши один із найкращих камбеків турніру.

Про це пише Basket News.

Клуб із Каунаса за 14 хвилин до кінця гри поступався з різницею у 27 очок, але після цього "зелено-білі" поступово скорочували дистанцію та виграли гру.

За всю історію найпрестижнішого турніру Європи лише одній команді вдалося здобути перемогу, поступаючись під час зустрічі з більшою різницею. Сталося це у сезоні 2012/13, коли польський Проком обіграв Монтепаскі в Італії, програючи на початку третьої чверті 28 очок.

Як повідомила клубна пресслужба литовського гранда, для Жальгіріса це найкращий камбек в історії клубу.

Historic night for Zalgiris in Milan. Biggest comeback in club’s history and second-biggest in the EuroLeague. 🤯 pic.twitter.com/FUSZkkdMpa — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 17, 2024

Огляд матчу:

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, відбулись ще чотири поєдинки у межах 4 туру сезону-2024/25.