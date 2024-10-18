Покарали за розслабленість: Жальгіріс зробив один із найкращих камбеків за історію Євроліги
Литовський Жальгіріс завдяки перемозі над італійським Міланом (85:82) вписав себе в історію Євроліги, показавши один із найкращих камбеків турніру.
Про це пише Basket News.
Клуб із Каунаса за 14 хвилин до кінця гри поступався з різницею у 27 очок, але після цього "зелено-білі" поступово скорочували дистанцію та виграли гру.
За всю історію найпрестижнішого турніру Європи лише одній команді вдалося здобути перемогу, поступаючись під час зустрічі з більшою різницею. Сталося це у сезоні 2012/13, коли польський Проком обіграв Монтепаскі в Італії, програючи на початку третьої чверті 28 очок.
Як повідомила клубна пресслужба литовського гранда, для Жальгіріса це найкращий камбек в історії клубу.
Огляд матчу:
Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, відбулись ще чотири поєдинки у межах 4 туру сезону-2024/25.