Битва фіналістів минулого сезону, Жальгіріс відіграв 27 очок відставання: результати матчів 4 туру Євроліги

У четвер, 17 жовтня, відбулося 5 матчів 4 туру Євроліги сезону-2024/25.

Найцікавіша гра проходила у Мадриді, де місцевий Реал приймав Панатінаїкос. Минулого сезону ці команди зійшлися у фіналі, де переможцем став грецький гранд.

"Бланкос" були налаштовані на перемогу, тому з перших секунд взяли контроль над грою. Команда Ергіна Атамана декілька разів наближалася до мадридців, але Реал таки здобув реванш.

Мілан просто "розвалився" в останній чверті. Чемпіон Італії за 14 хвилин до кінця гри проти Жальгіріса мав перевагу +27 очок, але повністю провалив кінцівку гри, чим подарував литовському клубу перемогу.

Баварія у результативному матчі мінімально обіграла Париж, для якого це дебютний сезон у найпрестижнішому баскетбольному турнірі Європи.

Фенербахче у Берліні здолав Альбу, а Партизан у Белграді був сильніше за Маккабі. Для ізраїльської команди цей матч вважався домашнім, але через нестабільну обстановку в Ізраїлі команда з Тель-авіва грає свої матчі у столиці Сербії.

Євроліга сезон-2024/25 – регулярний чемпіона

4 тур, 17 жовтня

Альба – Фенербахче 71:78 (16:15, 15:23, 16:20, 24:20)

Маккабі – Партизан 79:91 (27:28, 19:14, 18:24, 15:25)

Мілан – Жальгіріс 82:85 (24:17, 25:14, 17:17, 16:37)

Баварія – Париж 109:107 (24:21, 30:26, 27:31, 28:29)

Реал – Панатінаїкос 90:86 (28:19, 15:19, 27:20, 20:28)

Нагадаємо, у жіночій Євролізі Аліна Ягупова набрала 15 очок, але її команда зазнала поразки.