Ще одне повернення: топовий розігруючий НБА може підписатися з командою із Лос-Анджелеса

Розігруючий Кріс Пол може провести потенційно останній рік своєї кар'єри у складі Лос-Анджелес Кліпперс.

Про це повідомляє ClutchPoints.

Наразі 40-річний баскетболіст залишається вільним агентом після того, як він не підписав новий контракт із Сан-Антоніо.

Президент з баскетбольних операцій Кліпперс Лоуренс Френк підтвердив, що "вітрильники" розглядають варіант із підписанням свого колишнього лідера.

"Що я можу сказати про Кріса, так це те, що він чудовий гравець і був чудовим представником Кліпперс. Він, очевидно, володіє деякими з тих якостей, про які ми говорили. Звичайно, ми дуже серйозно розглядаємо його кандидатуру", – сказав Френк.

Clippers President Lawrence Frank jumped at @LawMurrayTheNU mistakenly asking if the Clippers plan to sign Bradley Beal (he meant to say Chris Paul) 😂



LF then adds: “What I'd say about Chris is he's a great player, he's a great Clipper. He obviously possesses some of the… pic.twitter.com/tyVwlReh0H — Tomer Azarly (@TomerAzarly) July 19, 2025

Кріс Пол провів у складі Кліпперс найбільший відрізок своєї кар'єри. СР3 виступав за ЛАК з 2011 по 2017 роки, але за цей час він із командою жодного разу не зміг подолати бар'єр другого раунду плейоф НБА.

У якості гравця Кліпперс Пол п'ять разів їздив на Матч всіх зірок НБА. У Лос-Анджелесі він зіграв 409 матчів регулярного сезону, набираючи в середньому 18,8 очка, 4,2 підбирання, 9,8 передачі та 2,2 перехоплення, реалізовуючи 47,5% кидків з гри та 37,8% триочкових.

Нещодавно Кріс Пол зізнався, що наступний сезон НБА з великою ймовірністю стане для нього останнім у кар'єрі. І він хотів би провести його ближче до своєї родини, яка мешкає в Лос-Анджелесі.

Раніше стало відомо, що інший клуб із Лос-Анджелеса, а саме Лейкерс домовилися про контракт із гравцем, який у багатьох асоціюється з Бостоном.

Нагадаємо, що в НБА вже відбулося одне гучне повернення – це Деміан Ліллард перепідписався з Портлендом.