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Ще одне повернення: топовий розігруючий НБА може підписатися з командою із Лос-Анджелеса

Олексій Погорелов — 20 липня 2025, 11:13
Кріс Пол
Кріс Пол
ClutchPoints

Розігруючий Кріс Пол може провести потенційно останній рік своєї кар'єри у складі Лос-Анджелес Кліпперс.

Про це повідомляє ClutchPoints.

Наразі 40-річний баскетболіст залишається вільним агентом після того, як він не підписав новий контракт із Сан-Антоніо.

Президент з баскетбольних операцій Кліпперс Лоуренс Френк підтвердив, що "вітрильники" розглядають варіант із підписанням свого колишнього лідера.

"Що я можу сказати про Кріса, так це те, що він чудовий гравець і був чудовим представником Кліпперс. Він, очевидно, володіє деякими з тих якостей, про які ми говорили. Звичайно, ми дуже серйозно розглядаємо його кандидатуру", – сказав Френк.

Кріс Пол провів у складі Кліпперс найбільший відрізок своєї кар'єри. СР3 виступав за ЛАК з 2011 по 2017 роки, але за цей час він із командою жодного разу не зміг подолати бар'єр другого раунду плейоф НБА.

У якості гравця Кліпперс Пол п'ять разів їздив на Матч всіх зірок НБА. У Лос-Анджелесі він зіграв 409 матчів регулярного сезону, набираючи в середньому 18,8 очка, 4,2 підбирання, 9,8 передачі та 2,2 перехоплення, реалізовуючи 47,5% кидків з гри та 37,8% триочкових.

Нещодавно Кріс Пол зізнався, що наступний сезон НБА з великою ймовірністю стане для нього останнім у кар'єрі. І він хотів би провести його ближче до своєї родини, яка мешкає в Лос-Анджелесі.

Раніше стало відомо, що інший клуб із Лос-Анджелеса, а саме Лейкерс домовилися про контракт із гравцем, який у багатьох асоціюється з Бостоном.

Нагадаємо, що в НБА вже відбулося одне гучне повернення – це Деміан Ліллард перепідписався з Портлендом.

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Кріс Пол

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