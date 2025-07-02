Ліллард щасливий, що Мілуокі відрахував його

Зірковий розігруючий Деміан Ліллард із облегшенням прйиняв рішення Мілуокі Бакс відрахувати його.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 34-річний захисник "у захваті від цього рішення", оскільки воно дає йому рідкісну можливість зосередитися виключно на баскетболі – те, що мало хто з гравців рівня Матчу всіх зірок мав в історії НБА.

Дейм зможе приєднатися до команди-контендера в статусі вільного агента або найближчим часом, або наступного літа. При цьому фінансові аспекти не будуть сильно впливати на його рішення.

Це через те, що протягом наступних п'яти років він отримуватиме по 22,5 мільйона доларів від Мілуокі в межах розтягування його викупленого дворічного контракту на 113 мільйонів. Тож будь-яка команда, яка підпише його на наступні два сезони, отримає компенсацію зарплати. Деміан може підписатися на мінімальну зарплату і він все одно отримає повну суму, яку він мав би заробити за контрактом з Бакс.

Нагадаємо, що після його відрахування Деміан Ліллард одразу ж отримав дзвінки від зацікавлених у ньому команд.

Раніше стало відомо про травму бігмена Мемфіса Джарена Джексона-молодшого, який ризикує пропустити старт наступного сезону.