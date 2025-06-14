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Жіноча збірна України U-23 поступилася Іспанії у фіналі Ліги націй 3х3

Олексій Мурзак — 14 червня 2025, 20:29
Жіноча збірна України U-23 поступилася Іспанії у фіналі Ліги націй 3х3
ФБУ

У суботу, 14 червня, жіноча збірна України U-23 зазнала поразки від Іспанії у фінальному матчі третього стопу першого етапу сезону Ліги націй 3х3.

Зустріч завершилася з рахунком 21:16 на користь суперниць.

Найрезультативнішою баскетболісткою фіналу стала Дар'я Дубнюк, яка набрала 10 очок.

До цього поєдинку збірна України перемогла Ізраїль.

Ліга націй з баскетболу 3х3
Жінки, фінал 3-го стоп
Відень, Австрія, 14 червня

Україна – Іспанія 16:21

Україна: Дубнюк 10, Ковтун 2, Кучерьонок 2, Іванюк 2

Нагадаємо, національна жіноча команда України з баскетболу 3х3 не змогла вийти у фінал Жіночої серії, поступившись Нідерландам.

Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 Ліга Націй з баскетболу

Жіноча збірна України з баскетболу 3x3

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