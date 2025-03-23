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Повернення Леброна не допомогло: Лейкерс поступились Чикаго в НБА

Володимир Максименко — 23 березня 2025, 07:28
Повернення Леброна не допомогло: Лейкерс поступились Чикаго в НБА

У ніч з 22 на 23 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Повернення Леброна Джеймса та його 17 очок не допомогли Лейкерс переграти Чикаго. У складі Лос-Анджелесу також на паркет з'явився Олексій Лень, який за понад 6 хвилин ігрового часу виконав лише одне підбирання.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
23 березня

Атланта – Голден Стейт 124:115 (40:23, 29:34, 29:24, 26:34)

Нью-Йорк – Вашингтон 122:103 (31:21, 35:20, 26:35, 30:27)

Сакраменто – Мілуокі 108:114 (25:17, 36:32, 28:37, 19:28)

Лейкерс – Чикаго 115:146 (31:32, 31:33, 27, 39, 26:42)

Зазначимо, що напередодні відбувся фінал Кубку України з баскетболу, в якому чергову перемогу одержав Дніпро.

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