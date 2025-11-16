Лень зазнав травми, через яку пропустить матч чемпіонату Іспанії

Український центровий Реала Олексій Лень зазнав розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба правої ноги.

Через ушкодження баскетболіст пропустить матч чемпіонату Іспанії проти Більбао, повідомила журналістка Пілар Касадо.

У цьому сезоні Лень провів 1 матч у чемпіонаті Іспанії, який відбувся проти Ховентута (80:75). Лень провів на майданчику 12:32 хвилин, за цей час набрав 12 очок, зробив 1 підбирання, 1 асист і 1 блок-шот.

Нагадаємо, Олексій Лень підписав контракт з Реалом до 30 червня 2027 року. Свій дебют за "вершкових" українець провів у матчі Екстраліги проти Барселони.