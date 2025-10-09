Українська правда
Чемпіон Баскетбол

Михайлюк зіграв у своєму першому передсезонному матчі Юти

Володимир Максименко — 9 жовтня 2025, 11:29
Михайлюк зіграв у своєму першому передсезонному матчі Юти
Святослав Михайлюк
Український захисник Юти Святослав Михайлюк зіграв свій перший передсезонний матч за команду.

Гравець провів на паркеті поєдинку з Х'юстоном 24 хвилини, за які набрав дев'ять очок, виконав два підбирання та два перехоплення.

У підсумку, Джаз програли поєдинок з рахунком 127:140. 

Нагадаємо, минулий сезон Михайлюк провів у складі Юти та у 38 матчах набирав в середньому по 8.8 очок, проводячи на паркеті близько 20 хвилин.

Раніше Михайлюка звинуватили в ігноруванні виклику до збірної України, але ці твердження згодом спростував сам Святослав.

