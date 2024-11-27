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Наставник збірної Греції очолив клуб Євроліги

Руслан Травкін — 27 листопада 2024, 07:15
Наставник збірної Греції очолив клуб Євроліги
Васіліс Спануліс
Monaco Basket

Легендарний Василіс Спануліс очолив баскетбольний клуб Монако.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони підписали дворічний контракт з опцією продовження на рік.

Спанули рік тренує збірну Греції. На клубному рівні він із 2022 по 2024 рік очолював Перістери.

За кар'єру гравця він тричі вигравав Євролігу. Щоразу він зізнавався MVP фіналу чотирьох.

Нагадаємо, з грудня 2021 року клуб очолював серб Саша Обрадович, але його було звільнено через незадовільні результати.

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