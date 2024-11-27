Наставник збірної Греції очолив клуб Євроліги

Легендарний Василіс Спануліс очолив баскетбольний клуб Монако.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони підписали дворічний контракт з опцією продовження на рік.

Спанули рік тренує збірну Греції. На клубному рівні він із 2022 по 2024 рік очолював Перістери.

За кар'єру гравця він тричі вигравав Євролігу. Щоразу він зізнавався MVP фіналу чотирьох.

👏 Vassilis Spanoulis est le nouveau coach de la Roca Team ! 👔👑



✍️ L’AS Monaco est heureuse d’annoncer l’arrivée de Vassilis Spanoulis, en tant qu’entraîneur principal de l’équipe pour deux saisons, plus une en option. 🇲🇨



🔗 Le communiqué 👇https://t.co/7ulro8dP74#RocaTeam… pic.twitter.com/qldSOYkgM2 — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) November 26, 2024

Нагадаємо, з грудня 2021 року клуб очолював серб Саша Обрадович, але його було звільнено через незадовільні результати.