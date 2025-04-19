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Грегга Поповича госпіталізували після втрати свідомості в ресторані

Олексій Погорелов — 19 квітня 2025, 08:24
Грегга Поповича госпіталізували після втрати свідомості в ресторані
Грегг Попович
Getty Images

Головний тренер Сан-Антоніо Сперс Грегг Попович був доставлений до лікарні після інциденту в ресторані, який відбувся 15 квітня.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 76-річний фахівець втратив свідомість під час вечері в закладі. Працівники ресторану викликали йому швидку. До її приїзду Попович прийшов до тями, але його все одно госпіталізували.

Повідомляється, що поточний стан тренера не викликає побоювань у лікарів, у зв'язку із чим його відпустили додому.

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Нагадаємо, що в листопаді минулого року Грегг Попович переніс інсульт, через що командою до кінця сезону керував його асистент Мітч Джонсон.

А в березні з'явилася інформація, що п'ятиразовий чемпіон НБА випереджає графік у своїй реабілітації.

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