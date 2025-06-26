Від недооцінки до визнання, – Каррі звернувся до молодих гравців напередодні драфту

Розігруючий захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі дав настанову молодим баскетболістам, які будуть обрані на драфті у ніч з 25 на 26 червня.

Свої спогади про вибір у 2009 році та побажання наступному поколінню Каррі написав у соцмережі X.

"16 років у лізі. Вдячний за кожну мить. Від недооцінки до визнання, яке перевершило мої найсміливіші мрії. Наступному поколінню, яке сьогодні почує своє ім'я: довіряйте своєму шляху. Те, що зараз здається невизначеним, може підготувати вас до чогось більшого", – написав Каррі.

16 years in the league. Grateful for every moment. From being underrated to receiving accolades beyond my wildest dreams. To the next generation hearing their name called tonight: trust the journey. What feels uncertain now might be setting you up for something greater. 🙏🏽 pic.twitter.com/MRtMG1BjAI — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 25, 2025

Стефен Каррі є чотириразовим чемпіоном НБА, дворазовим найціннішим гравцем НБА та рекордсменом ліги за кількістю точних триочкових кидків. Він виграв чотири титули чемпіона НБА, всі у складі Голден Стейт, єдиної франшизи, за яку він виступав.

"Шефа" обрали на драфті у 2009 році під номером 7. Нинішній сезон Каррі достроково завершив через травму.

Лідер "Ворріорз" зазнав розтягнення лівого підколінного сухожилля 1-го ступеня під час першого матчу півфінальної серії плейоф НБА проти Міннесоти. Через це пошкодження 37-річний баскетболіст більше не виходив на паркет, а "воїни" програли серію 1-4, в результаті чого залишили постсезон.