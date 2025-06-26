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Від недооцінки до визнання, – Каррі звернувся до молодих гравців напередодні драфту

Станіслав Лисак — 26 червня 2025, 00:13
Від недооцінки до визнання, – Каррі звернувся до молодих гравців напередодні драфту
Getty Images

Розігруючий захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі дав настанову молодим баскетболістам, які будуть обрані на драфті у ніч з 25 на 26 червня.

Свої спогади про вибір у 2009 році та побажання наступному поколінню Каррі написав у соцмережі X.

"16 років у лізі. Вдячний за кожну мить. Від недооцінки до визнання, яке перевершило мої найсміливіші мрії. Наступному поколінню, яке сьогодні почує своє ім'я: довіряйте своєму шляху. Те, що зараз здається невизначеним, може підготувати вас до чогось більшого", – написав Каррі.

Стефен Каррі є чотириразовим чемпіоном НБА, дворазовим найціннішим гравцем НБА та рекордсменом ліги за кількістю точних триочкових кидків. Він виграв чотири титули чемпіона НБА, всі у складі Голден Стейт, єдиної франшизи, за яку він виступав.

"Шефа" обрали на драфті у 2009 році під номером 7. Нинішній сезон Каррі достроково завершив через травму.

Лідер "Ворріорз" зазнав розтягнення лівого підколінного сухожилля 1-го ступеня під час першого матчу півфінальної серії плейоф НБА проти Міннесоти. Через це пошкодження 37-річний баскетболіст більше не виходив на паркет, а "воїни" програли серію 1-4, в результаті чого залишили постсезон.

NBA Стефен Каррі Голден Стейт Ворріорз

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