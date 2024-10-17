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Шакіл О’Ніл зробив несподіваний вибір щодо чемпіона НБА 2025 року

Володимир Клепач — 17 жовтня, 13:23
Шакіл О’Ніл зробив несподіваний вибір щодо чемпіона НБА 2025 року
clutchpoints

Легендарний центровий Шакіл О’Ніл вважає Мілвокі Бакс фаворитами на перемогу в новому сезоні НБА.

О'Ніл поділився своїм прогнозом на чемпіонат НБА у власному подкасті The Big Podcast.

Спочатку співведучий Адам Лефко розповів, хто, на його думку, має бути фаворитом.

"Я думаю, що Бостон все ще фаворит", – сказав Лефко.
"Ні", – відповів О'Ніл. "Ні в якому разі. Жодного шансу... Цього року я вболіватиму за "Бакс"".

Лефко мав досить спантеличеним вигляд таким шокуючим вибором.

"Ти не думаєш, що вони можуть перемогти Бостон?" – здивувався О'Ніл.
"Док Ріверс. Я не вважаю, що вони зможуть виграти титул під його керівництвом", – відповів Лефко.

Попри 49 перемог та третє місце на Сході у минулому сещоні, команда Мілвокі Бакс програли у першому раунді плейоф Індіані Пейсерс (2:4).

Раніше стало відомо, що чинний чемпіон НБА Бостон Селтікс вирішив відрахувати українця Дмитра Скапінцева.

Шакіл О’Ніл – чотириразовий чемпіон НБА (2000, 2001, 2002, 2006). Він був 15 разів обраний на Матч всіх зірок НБА, 3-разовий MVP фіналів НБА, один раз MVP регулярного сезону. Відомий своєю потужною грою на позиції центрового, Шакіл включений до Баскетбольної Зали слави.

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