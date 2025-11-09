Багаторазовий чемпіон НБА та власник клубу Євроліги розпочне кар'єру тренера

Наступного року чотириразовий чемпіон НБА у складі Сан-Антоніо Сперс Тоні Паркер дебютує у ролі головного тренера.

Про це повідомляє сайт НБА.

Згідно з джерелом, 43-річний француз готуватиме юнацьку збірну Франції U-17 до чемпіонату світу, який проходитиме у Туреччині. Для баскетболіста це буде перший досвід у тренерській діяльності.

"Я вже два роки думаю про тренерську кар'єру, кажучи собі, що це мій наступний крок. Мені не вистачає майданчика, адреналіну, викликів. Ось чому я вирішив отримати тренерські ліцензії", – прокоментував своє призначення Паркер.

Тоні Паркер ставав чемпіоном НБА у 2003, 2005, 2007 та 2013 роках. За збірну Франції колишній розігруючий провів 181 матч, а у 2013 році він допоміг "Les Bleus" виграти Євробаскет.

Варто також зазначити, що вже тривалий час Тоні Паркер є власником та президентом французького клубу АСВЕЛ, який виступає в Євролізі.

