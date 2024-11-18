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Лейкерс побудують статую легенди НБА, який виграв 9 чемпіонств у різних ролях

Руслан Травкін — 18 листопада 2024, 22:23
Лейкерс побудують статую легенди НБА, який виграв 9 чемпіонств у різних ролях
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Клуб національної баскетбольної асоціації Лос-Анджелес Лейкерс зведе статую 79-річному Пету Райлі біля власної арени.

Про це повідомила пресслужба команди.

Райлі виступав за "озерних" із 1970 до 1975 року. У сезоні 1971/72 він став чемпіоном. У сезоні 1979/80 він знову здобув титул із Лейкерс в якості асистента.

Починаючи з 1981 року до 1990 Пет був головним тренером клубу. Під його керівництвом Лейкерс здобули ще 4 чемпіонства.

Також Райлі тренував Нікс (1991-95) та Хіт (1995-03 та 2005-08). Зумів привести Маямі до перемоги в НБА сезону-2005/06.

Починаючи з 2008 став генеральним менеджером флоридців. У 2012 та 2013 Хіт знову стали переможцями асоціації. Таким чином, 79-річний Райлі здобув 9 чемпіонських перснів. Також його команди ще 10 (1971, 1973, 1983, 1984, 1989, 1994, 2011, 2014, 2020 та 2023) разів грали у фіналі.

Нагадаємо, Клівленд завдяки вдалому старту сезону вписав себе в історію НБА.

Лос-Анджелес Лейкерс НБА Пет Райлі

Лос-Анджелес Лейкерс

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