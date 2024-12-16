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Леброн пояснив свою відсутність у двох матчах НБА

Володимир Максименко — 16 грудня 2024, 17:25
Леброн пояснив свою відсутність у двох матчах НБА
Леброн Джеймс
Фото НБА

Зірковий форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс пояснив свою відсутність у двох поєдинках НБА зазначивши, що не все у клубі залежить від нього.

Слова баскетболіста наводить ESPN.

"Дуже багато реабілітації, потрібно було переконатись у моєї готовності. Було дуже важко стримати мене, адже якби все залежало від мене - я б грав. У мене є команда та я повинен їх слухатись.

Я мав можливість привести свій розум та своє тіло у повний порядок", - розповів Джеймс.

У матчі проти Мемфіс Гріззліс Леброн набрав 18 очок та здійснив вісім підборів.

Зазначимо, що у ЗМІ активно поширюються чутки про можливий відхід форварда з Лейкерс.

Раніше повідомлялось, що Голден Стейт можуть спробувати обміняти Леброна або Батлера.

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Леброн Джеймс

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