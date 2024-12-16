Леброн пояснив свою відсутність у двох матчах НБА

Зірковий форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс пояснив свою відсутність у двох поєдинках НБА зазначивши, що не все у клубі залежить від нього.

Слова баскетболіста наводить ESPN.

"Дуже багато реабілітації, потрібно було переконатись у моєї готовності. Було дуже важко стримати мене, адже якби все залежало від мене - я б грав. У мене є команда та я повинен їх слухатись. Я мав можливість привести свій розум та своє тіло у повний порядок", - розповів Джеймс.

У матчі проти Мемфіс Гріззліс Леброн набрав 18 очок та здійснив вісім підборів.

Зазначимо, що у ЗМІ активно поширюються чутки про можливий відхід форварда з Лейкерс.

Раніше повідомлялось, що Голден Стейт можуть спробувати обміняти Леброна або Батлера.