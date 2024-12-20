Каррі встановив нове досягнення, провівши при цьому найгірший матч у своїй кар'єрі

Зірка Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі став першим гравцем в історії франшизи, який у складі "воїнів" зробив 1 500 перехоплень.

Про це ГСВ повідомили у соцмережах.

Stephen Curry is the first player to reach 1,500 career steals in a Warriors uniform 👏 pic.twitter.com/EhnI2jKej0 — Golden State Warriors (@warriors) December 20, 2024

Примітно, що це відбулося у матчі проти Мемфіса (93:144), де "Шеф" провів свою найгіршу гру в кар'єрі.

На рахунку 36-річного розігруючого два очки (2 з 2 штрафних, 0 з 7 з гри, 0 з 6 триочкових), три підбирання, один асист, одне перехоплення та один блок-шот за 24 хвилини на паркеті, маючи коефіцієнт корисності -41.

Це перша гра у кар'єрі чотириразового чемпіона НБА, коли він схибив усі кидки з гри за більш ніж 12 хвилин на майданчику.

Цього сезону Стеф Каррі взяв участь у 21 матчі, у яких він набирав у середньому 22,0 очка, 5,0 підбирання та 6,4 передачі. Ворріорз йдуть дев'ятими на Заході, маючи баланс перемог 14-12.

Раніше стало відомо, що ЛеБрон Джеймс перевершив історичне досягнення Каріма Абдул-Джаббара.