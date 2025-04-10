Леброн став першим спортсменом, який отримав власну версію ляльки Кена

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс оголошений першим спортсменом-чоловіком, який став "Кенбасадором". Зірковий баскетболіст також отримав власну лялькою, яку створила компанія Mattel.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Як повідомили представники Mattel, лялька була створена у співпраці з Фондом сім’ї Леброна Джеймса та втілюватиме його "фірмовий витончений стиль вуличного одягу" з набором різних нарядів.

На новій ляльці Леброн не в баскетбольній формі. Натомість він одягнений у університетський піджак, прикрашений ініціалами "LJ" спереду.

Також є нашивка Огайо, корона на одному рукаві та номер 23 – номер його баскетбольної форми – на іншому. Під піджаком лялька одягнена у сорочку з написом "Ми – сім’я". До ляльки входять такі аксесуари, як баскетбольний м'яч, навушники та кросівки.

We got a LeBARBIE!



Barbie Debuts the LeBron James Doll, marking the brand’s first-ever Kenbassador.



The Barbie Signature LeBron James Kenbassador doll will be available at select Target stores and online at Target, Amazon, Walmart and Mattel Creations for $75 starting Monday,… pic.twitter.com/HUzpLjrrDL — Complex Style (@ComplexStyle) April 9, 2025

Журналіст Девід Бетанкур з Athletic зазначив, що лялька Джеймса на один дюйм вища за стандартну ляльку Кена.

Джеймс приєднався до списку відомих спортсменів, чию подобу увічнила компанія Mattel як частину сім’ї Барбі.

Легенда WNBA Сью Берд, ікона тенісу Вінус Вільямс, тенісистка Наомі Осака та футболістка Меган Рапіно були серед спортсменок, які отримали ляльку Барбі за своїм образом минулого літа в рамках кампанії компанії Summer of Sports і на честь 65-ї річниці Mattel.

"Отримати свою версію Кена – це можливість визнати потужний вплив прикладів для наслідування, які вселяють впевненість, надихають на мрії та показують дітям, що вони теж можуть досягти величі", – заявив гравець Лейкерс.

Шанувальники матимуть можливість придбати колекційну ляльку Джеймса, починаючи з 14 квітня. Вона буде доступна в окремих магазинах і в Інтернет-магазинах за 75 доларів.

Нагадаємо, Леброн вийшов на друге місце за зіграними матчами в НБА.