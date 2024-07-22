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Леброн стане першим в історії США баскетболістом-прапороносцем на Олімпійських іграх

Владислав Уткін — 22 липня, 15:15
Леброн стане першим в історії США баскетболістом-прапороносцем на Олімпійських іграх

Легендарний американський баскетболіст Леброн Джеймс буде прапороносцем США на церемонії відкриття Олімпіади-2024 в Парижі.

Про це повідомила пресслужба американської збірної.

Леброн стане перший баскетболістом в історії, який буде нести прапор США на Олімпійських іграх.

Зазначається, що 39-річний баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс був обраний шляхом голосування інших спортсменів зі США, які візьмуть участь на Іграх у Парижі. Церемонія відкриття відбудеться 26 липня.

Нагадаємо, в нещодавньому товариському матчі збірна США з баскетболу здолала Південний Судан. Для них це четверта поспіль перемога у товариських матчах в межах підготовки до Ігор-2024.

Олімпійський турнір відбудеться з 27 липня по 10 серпня. Нагадаємо, США є переможцем останніх чотирьох баскетбольних турнірів на Олімпіаді. Готує команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).

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Леброн Джеймс

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