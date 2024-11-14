Сезон-2025/26 може стати для ЛеБрона останнім – Чаранія

Сезон-2025/26 може стати останнім у кар'єрі зіркового форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Про це інсайдер ESPN Шемс Чаранія розповів під час програми "First Take".

На думку Чаранії, змусити "Короля" залишитися на ще один-два сезони може тільки його 17-річний син Брайс, з яким він також можливо захоче встигнути зіграти в НБА.

"Мені здається, що наступний сезон може стати для нього останнім в НБА. Можливо, Брайс Джеймс змусить його залишитися на ще рік-два. Але я думаю, що в наступному сезоні, на Матчі всіх зірок в Лос-Анджелесі, може бути хороший імпульс для цього (завершення кар'єри), – сказав Чаранія.

“My sense is next season could potentially be his last season in the NBA. … Maybe Bryce James keeps him around an extra year or two.”



—@ShamsCharania on LeBron's future in the NBA 👀 pic.twitter.com/ByPkcvl9KU — First Take (@FirstTake) November 14, 2024

Нинішній сезон НБА став для 39-річного ЛеБрона вже 22-м у кар'єрі.

У цій кампанії Джеймс взяв участь в 11 матчах, у яких він набирав у середньому 24,3 очки, 8,1 підбирання та 9,4 передачі.

Раніше стало відомо, що ЛеБрон Джеймс став володарем ще одного рекорду, зібравши трипл-дабл у переможній грі з Мемфісом.