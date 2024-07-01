Леброн подзвонив Томпсону, щоб той перейшов у Лейкерс

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс подзвонив захиснику Голден Стейт Клея Томпсона, щоб той приєднався до його команди.

Про це повідомив журналіст Едріан Воджнаровскі.

"Мені сказали, що Леброн Джеймс дзвонив Клею Томпсону прямо під час відкриття ринку вільних агентів… Ці розмови, ці переговори триватимуть завтра. Можливо, сьогодні ввечері рішення не буде", — сказав Воджнаровскі.

"I'm told LeBron James called Klay Thompson right when free agency opened... These conversations, this negotiation will go into tomorrow. There probably will not be a resolution tonight."



ESPN's Woj on LeBron James recruiting Klay to the Lakers 👀pic.twitter.com/9EXQdg4HBF — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 1, 2024

Раніше ми повідомляли, що Лейкерс задрафтували сина Леброна.