Ламело Болл встановив рекорд НБА за швидкістю реалізації 1000 триочкових

Захисник Міннесоти Ламело Болл став рекордсменом НБА за швидкістю реалізації 1000 триочкових.

Про це повідомляє ESPN.

Він досягнув цієї позначки в поєдинку проти Мілвокі, який був для гравця 311-м у лізі. 25-річний американець перевершив досягнення Данкана Робінсона, який утримував попередній рекорд – 343 матчі.

У п'ятірку також входять Бадді Хілд (350), Лука Дончич (351) та Ентоні Едвардс (353). Загальний рекордсмен за кількістю реалізованих триочкових Стефен Каррі реалізував свій 1000-й дальній кидок у 369-й зустрічі.

Зазначимо, що напередодні зірка Голден Стейт повторив досягнення Леброна Джеймса. Каррі наздогнав його за кількістю матчів серед гравців віком 35+, які набрали 40 очок і більше за гру.