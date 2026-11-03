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Ламело Болл встановив рекорд НБА за швидкістю реалізації 1000 триочкових

Денис Іваненко — 3 листопада 2026, 09:18
Ламело Болл встановив рекорд НБА за швидкістю реалізації 1000 триочкових
Ламело Болл
Getty Images

Захисник Міннесоти Ламело Болл став рекордсменом НБА за швидкістю реалізації 1000 триочкових.

Про це повідомляє ESPN.

Він досягнув цієї позначки в поєдинку проти Мілвокі, який був для гравця 311-м у лізі. 25-річний американець перевершив досягнення Данкана Робінсона, який утримував попередній рекорд – 343 матчі.

У п'ятірку також входять Бадді Хілд (350), Лука Дончич (351) та Ентоні Едвардс (353). Загальний рекордсмен за кількістю реалізованих триочкових Стефен Каррі реалізував свій 1000-й дальній кидок у 369-й зустрічі.

Зазначимо, що напередодні зірка Голден Стейт повторив досягнення Леброна Джеймса. Каррі наздогнав  його за кількістю матчів серед гравців віком 35+, які набрали 40 очок і більше за гру.

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Рекорд НБА ЛаМело Болл

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