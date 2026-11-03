Ламело Болл встановив рекорд НБА за швидкістю реалізації 1000 триочкових
Ламело Болл
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Захисник Міннесоти Ламело Болл став рекордсменом НБА за швидкістю реалізації 1000 триочкових.
Про це повідомляє ESPN.
Він досягнув цієї позначки в поєдинку проти Мілвокі, який був для гравця 311-м у лізі. 25-річний американець перевершив досягнення Данкана Робінсона, який утримував попередній рекорд – 343 матчі.
У п'ятірку також входять Бадді Хілд (350), Лука Дончич (351) та Ентоні Едвардс (353). Загальний рекордсмен за кількістю реалізованих триочкових Стефен Каррі реалізував свій 1000-й дальній кидок у 369-й зустрічі.
Зазначимо, що напередодні зірка Голден Стейт повторив досягнення Леброна Джеймса. Каррі наздогнав його за кількістю матчів серед гравців віком 35+, які набрали 40 очок і більше за гру.