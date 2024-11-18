Клівленд – четверта команда в історії НБА, яка виграла усі 15 матчів на старті сезону
Даріус Гарленд
Клівленд Кавальєрс
Клівленд Кавальєрс наблизилися ще на крок ближче до історичного досягнення, вигравши усі 15 матчів на старті сезону НБА.
Про це ліга повідомила у соціальних мережах.
Минулої ночі чемпіони НБА 2016 року вдома переграли Шарлотт з рахунком 128:114. Таким чином команда Кенні Аткінсона виграла 15 з 15 матчів регулярного сезону.
Це зробило Клівленд лише четвертою командою в історії ліги, яка досягла такого успіху.
Перемога над Бостоном 19 листопада дозволить Кавальєрс вийти на друге місце в історії за тривалістю безпрограшної серії на старті сезону.
Рекорд належить Голден Стейт зразка сезону-2015/16, коли "воїни" виграли перші 24 матчі.
Найтриваліші серії без поразок від старту сезона
- Голден Стейт 24-0 (2015/16)
- Х'юстон 15-0 (1993/94)
- Вашингтон 15-0 (1948/49)
- Клівленд 15-0 (2024/25)
Раніше лідер Голден Стейт Стеф Каррі назвав свою п'ятірку найкращих баскетболістів усіх часів.