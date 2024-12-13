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Кузма зацікавив п'ять клубів НБА

Володимир Максименко — 13 грудня 2024, 19:52
Кузма зацікавив п'ять клубів НБА
Кайл Кузма
Фото НБА

Важкий форвард Вашингтон Візардз Кайл Кузма зацікавив низку клубів НБА.

Про це повідомляє Бретт Сігель.

Інтерес до 29-річного баскетболіста виявляють такі команди, як Голдет Стейт, Портленд, Сакраменто, Індіана та Детройт.

У сезоні-2024/25 Кузма досяг значного прогресу, набираючи в середньому за матч 16 очок.

Зазначимо, що форвард пропустив останні п'ять матчів НБА через травму пахових м'язів.

Раніше повідомлялось, що легенда НБА Леброн Джеймс також може змінити команду.

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