Кузма зацікавив п'ять клубів НБА

Важкий форвард Вашингтон Візардз Кайл Кузма зацікавив низку клубів НБА.

Про це повідомляє Бретт Сігель.

The Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Indiana Pacers, and Detroit Pistons are among the teams that have shown interest in Kyle Kuzma, per @BrettSiegelNBA



“Believe it or not, Kuzma actually holds a strong market as a secondary player who has proven… pic.twitter.com/sYtOdk91U5 — NBACentral (@TheDunkCentral) December 13, 2024

Інтерес до 29-річного баскетболіста виявляють такі команди, як Голдет Стейт, Портленд, Сакраменто, Індіана та Детройт.

У сезоні-2024/25 Кузма досяг значного прогресу, набираючи в середньому за матч 16 очок.

Зазначимо, що форвард пропустив останні п'ять матчів НБА через травму пахових м'язів.

Раніше повідомлялось, що легенда НБА Леброн Джеймс також може змінити команду.