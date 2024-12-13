Кузма зацікавив п'ять клубів НБА
Кайл Кузма
Фото НБА
Важкий форвард Вашингтон Візардз Кайл Кузма зацікавив низку клубів НБА.
Про це повідомляє Бретт Сігель.
Інтерес до 29-річного баскетболіста виявляють такі команди, як Голдет Стейт, Портленд, Сакраменто, Індіана та Детройт.
У сезоні-2024/25 Кузма досяг значного прогресу, набираючи в середньому за матч 16 очок.
Зазначимо, що форвард пропустив останні п'ять матчів НБА через травму пахових м'язів.
Раніше повідомлялось, що легенда НБА Леброн Джеймс також може змінити команду.