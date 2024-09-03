Іспанський Бетіс віддав в оренду українського баскетболіста

Іспанський Бетіс оголосив, що український баскетболіст Назарій Кулішенко наступний сезон проведе у складі Альбасете на правах оренди.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Назарій Кулішенко відправився в оренду в Альбасете Баскет на сезон-2024/25. Бажаємо відмінного сезону, сподіваємося, що він продовжить покращувати спортивну майстерність і будувати свою професійну кар’єру. Зичимо успіхів на цьому новому етапі. Ми з нетерпінням чекатимемо повернення до нашого клубу", – сказано у пресрелізі.

Новий клуб 19-річного центрового грає у другому за силою дивізіоні Іспанії. Бетіс представляє Лігу АСВ, яка є найсильнішою лігою країни.

Раніше ми повідомляли, що син Віталія Кличка проводить тренувальний збір разом із французьким Монако.