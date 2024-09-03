Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Іспанський Бетіс віддав в оренду українського баскетболіста

Руслан Травкін — 3 вересня, 15:19
Іспанський Бетіс віддав в оренду українського баскетболіста
Назарій Кулішенко
Бетіс

Іспанський Бетіс оголосив, що український баскетболіст Назарій Кулішенко наступний сезон проведе у складі Альбасете на правах оренди.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Назарій Кулішенко відправився в оренду в Альбасете Баскет на сезон-2024/25. Бажаємо відмінного сезону, сподіваємося, що він продовжить покращувати спортивну майстерність і будувати свою професійну кар’єру. Зичимо успіхів на цьому новому етапі. Ми з нетерпінням чекатимемо повернення до нашого клубу", сказано у пресрелізі.

Новий клуб 19-річного центрового грає у другому за силою дивізіоні Іспанії. Бетіс представляє Лігу АСВ, яка є найсильнішою лігою країни.

Раніше ми повідомляли, що син Віталія Кличка проводить тренувальний збір разом із французьким Монако.

баскетбол Бетіс Назарій Кулішенко

Бетіс

Жирона Циганкова впевнено перемогла Севілью, дубль Мбаппе допоміг Реалу здолати Бетіс у 4 турі Ла Ліги
Реал зіграє з Бетісом, Жирона в гостях у Севільї, Осасуна — Сельта: розклад матчів Ла Ліги
Бетіс оголосив про трансфер півзахисника Тоттенгема
Пеллегріні прокоментував домашню перемогу над Кривбасом у матчі Ліги конференцій
Футболісти побачили, до якого рівня їм треба прагнути: Вернидуб — про розгромну поразку від Бетіса

Останні новини