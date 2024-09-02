Син Кличка тренується з чемпіоном Франції

Максим Кличко, син ексчемпіона світу з боксу Віталія Кличко, приєднався до тренувального табору Монако.

Про це вказано в дописі клубу в Instagram.

На світлинах видно українського баскетболіста, який готується з командою до нового сезону. Наразі не оголошувалось про підписання контракту між Максимом та Монако.

Зазначимо, що монегаски чинні чемпіони Франції з баскетболу та є учасниками Євроліги.

Нагадаємо, влітку Кличко дебютував за молодіжну збірну України влітку 2024 року. На чемпіонаті Європи в Дивізіоні В 19-річний центровий за 15 хвилин набирав 6.9 очка, 5.1 підбирання та 1.6 блок-шота.