Дніпро зазнав розгромної поразки від Сассарі в 4 турі Кубку Європи ФІБА
Чемпіон України з баскетболу Дніпро у межах 4 туру Кубку Європи ФІБА програв італійському Сассарі.
Поєдинок завершився з рахунком 94:62 на користь представника Серії А.
Господарі паркету з першої хвилини захопили лідерство. На велику перерву команди пішли за рахунку 53:30. Такий гандикап дозволив Сассарі грати у своє задоволення, тому вони і довели справу до впевненої перемоги.
Наступна гра між ними відбудеться 24 жовтня. Також на Сардинії, оскільки через війну Дніпро не може грати домашні матчі в Україні.
Сассарі (Італія) – Дніпро (Україна) 94:62 (28:17, 25:13, 25:17, 16:15)
У стартовому турі дніпряни розгромно поступилися польському Анвілу, а у другому раунді змагань не зуміли подужати Спортинг. У матчі-відповіді український клуб зумів обіграти португальський клуб.
Розклад матчів БК Дніпро в Кубку Європи ФІБА
24 жовтня, 21:30. Дніпро – Сассарі
30 жовтня, 19:00. Дніпро – Анвіл
Нагадаємо, дніпряни вийшли у груповий етап єврокубку, як найкраща команда з трьох, яка поступилась у кваліфікації.