Дніпро зазнав розгромної поразки від Сассарі в 4 турі Кубку Європи ФІБА

Чемпіон України з баскетболу Дніпро у межах 4 туру Кубку Європи ФІБА програв італійському Сассарі.

Поєдинок завершився з рахунком 94:62 на користь представника Серії А.

Господарі паркету з першої хвилини захопили лідерство. На велику перерву команди пішли за рахунку 53:30. Такий гандикап дозволив Сассарі грати у своє задоволення, тому вони і довели справу до впевненої перемоги.

Наступна гра між ними відбудеться 24 жовтня. Також на Сардинії, оскільки через війну Дніпро не може грати домашні матчі в Україні.

Кубок Європи ФІБА-2024/25

4 тур, 22 жовтня

Сассарі (Італія) – Дніпро (Україна) 94:62 (28:17, 25:13, 25:17, 16:15)

У стартовому турі дніпряни розгромно поступилися польському Анвілу, а у другому раунді змагань не зуміли подужати Спортинг. У матчі-відповіді український клуб зумів обіграти португальський клуб.

Розклад матчів БК Дніпро в Кубку Європи ФІБА

24 жовтня, 21:30. Дніпро – Сассарі

30 жовтня, 19:00. Дніпро – Анвіл

Нагадаємо, дніпряни вийшли у груповий етап єврокубку, як найкраща команда з трьох, яка поступилась у кваліфікації.