Визначені символічна збірна та MVP першого етапу Кубку України

Визначено символічну збірну та найкращого гравця першого етапу Кубку України з баскетболу.

Про це інформує пресслужба Федерації баскетболу України.

Символічна пʼятірка першого етапу Кубка України

Дмитро Мартинов (Харківські Соколи) – 21.5 очка, 2.0 підбирання, 1.5 передачі (РЕ 10.0)

Олексій Соловйов (Рівне) – 16.0 очка, 5.0 підбирання, 1.0 передачі (РЕ 14.5)

Вадим Заплотинський (Харківські Соколи) – 13.0 очка, 7.5 підбирання, 1.5 перехоплення (РЕ 14.0)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 13.5 очка, 8.5 підбирання, 2.5 передачі (РЕ 19.0)

Род Браун (Рівне) – 22.5 очка, 9.0 підбирання, 2.0 перехоплення (РЕ 31.0)

Найкращий гравець

MVP першого етапу став бігмен БК Рівне Род Браун, який провів два сильних матчі – проти Селф Мейд та Старого Луцька.

В матчі з командою Вищої ліги американський легіонер набрав 15 очок, 9 підбирань та 2 передачі (РЕ 23), а в зустрічі з лучанами записав до активу 30 очок, 9 підбирань, 3 передачі, 3 перехоплення та 1 блок-шота (РЕ 39) при 85% реалізації двоочкових та 100% реалізації з-за периметра.

Нагадаємо, за підсумком зіграних зустрічей було визначено учасників Фіналу чотирьох, якими стали Дніпро, Рівне, Харківські Соколи та Черкаські Мавпи, які отримали місце у вирішальній стадії турніру в якості Lucky loser.