Київ-Баскет сенсаційно переміг Дніпро та вийшов у фінал Кубку України

У суботу, 14 березня, відбувся матч 1/2 фіналу Кубку України з баскетболу, в якому Київ-Баскет переміг Дніпро.

Зустріч завершилася з рахунком 69:66.

Зазначимо, що Дніпро є чинним володарем трофею.

Найрезультативнішим гравцем протистояння став розігруючий столичного клубу Єгор Сушкін, в активі якого 30 очок, 7 підбирань та 5 результативних передач.

У фіналі Київ-Баскет зустрінеться з переможцем пари між Прикарпаттям-Говерлою та Запоріжжям, які зіграють о 16:00.

Кубок України з баскетболу

Півфінал, 14 березня

Дніпро – Київ-Баскет 66:69 (22:20, 15:16, 10:13, 19:20)

