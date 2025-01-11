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Черкаські Мавпи поступились Дніпру в напруженому матчі Суперліги

Володимир Максименко — 11 січня 2025, 14:55
Черкаські Мавпи поступились Дніпру в напруженому матчі Суперліги
Дніпро - Черкаські Мавпи
ФБУ

У суботу, 11 січня, відбувся матч української Суперліги з баскетболу, в якому зустрічались Черкаські Мавпи та Дніпро.

Перемогу одержали господарі арени з рахунком 71:70.

Попри три програні чверті, черкащани не збирались здаватись та у завершальній частині матчу були близькі до неймовірного камбеку. Втім, гостям арени банально не вистачило часу.

Найкращим гравцем матчу став Ігор Клімов, який набрав 18 очок та здійснив 3 підбирання.

Ця перемога стала для дніпрян 12 поспіль. Підопічні Коваля продовжують лідирувати у турнірній таблиці.

Черкаський колектив розмістився на третьому місці, здобувши 9 перемог та зазнавши 7 поразок у 16 зіграних матчах.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
11 січня

БК Дніпро – Черкаські Мавпи 71:70 (24:17, 19:15, 24:22, 4:16)

Зазначимо, що в іншому матчі ігрового дня БК Запоріжжя зіграє проти Кривбасу. Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, вчора один з лідерів Суперліги Київ-Баскет впевнено переграв Старий Луцьк.

БК Дніпро Черкаські мавпи Суперліга з баскетболу

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