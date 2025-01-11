Черкаські Мавпи поступились Дніпру в напруженому матчі Суперліги
У суботу, 11 січня, відбувся матч української Суперліги з баскетболу, в якому зустрічались Черкаські Мавпи та Дніпро.
Перемогу одержали господарі арени з рахунком 71:70.
Попри три програні чверті, черкащани не збирались здаватись та у завершальній частині матчу були близькі до неймовірного камбеку. Втім, гостям арени банально не вистачило часу.
Найкращим гравцем матчу став Ігор Клімов, який набрав 18 очок та здійснив 3 підбирання.
Ця перемога стала для дніпрян 12 поспіль. Підопічні Коваля продовжують лідирувати у турнірній таблиці.
Черкаський колектив розмістився на третьому місці, здобувши 9 перемог та зазнавши 7 поразок у 16 зіграних матчах.
Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
11 січня
БК Дніпро – Черкаські Мавпи 71:70 (24:17, 19:15, 24:22, 4:16)
Зазначимо, що в іншому матчі ігрового дня БК Запоріжжя зіграє проти Кривбасу. Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, вчора один з лідерів Суперліги Київ-Баскет впевнено переграв Старий Луцьк.