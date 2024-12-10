Кривбас з 33 очками Бублика переграв Говерлу в матчі Суперліги

У вівторок, 10 грудня, відбувся матч ігрового дня Суперліги України з баскетболу, в якому Кривбас впевнено переграв Прикарпаття-Говерла.

Поєдинок завершився з рахунком 84:68. Найкращим гравцем став лідер Кривбаса Михайло Бублик, який набрав 33 очки, 8 підбирань, 2 передачі та 2 перехоплення.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

10 грудня

Прикарпаття-Говерла – Кривбас 68:84 (21:31, 16:11, 12:19, 19:23)

Прикарпаття-Говерла: Кузнецов 13 + 8 підбирань + 5 передач - 6 втрат, Чугунов 10 + 5 підбирань, Марків 8, Морозов 8 + 3 передачі, Дроздов 0 — старт, Кабацюра 16 + 5 підбирань, Іванов 6 + 5 передач + 5 підбирань, Стародуб 6, Бречка 1, Віталій Лемішка 0

Кривбас: Бублик 33 + 8 підбирань, Ловінгс 15, Биков 14, Товкач 8, Водолазський 0 + 5 передач + 4 підбирання — старт, Мельник 7, Келлі 4 + 6 підбирань + 4 передачі, Рикунов 0, Єрмаков 0

Напередодні Кривбас поступився Київ-Баскету. Зустріч завершилася з рахунком 62:79.