Київ-Баскет впевнено переміг Кривбас у матчі Суперліги

У понеділок, 9 грудня, відбувся другий матч ігрового дня Суперліги України з баскетболу, в якому Київ-Баскет впевнено переграв Кривбас.

Зустріч завершилася з рахунком 79:62.

Найкращим у сладі столичного клубу став Павло Буренко з 24 очками та 6 підбираннями, а Єгор Сушкін записав до активу 15 очок і 6 передач. У Кривбаса найрезультативнішим став Артем Водолазський, який записав у свій актив 12 очок.

Київ-Баскет здобув дев'яту перемогу в десяти матчах, перебуваючи на другому місці, водночас у Кривбаса чотири перемоги в десяти іграх.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

9 грудня

Київ-Баскет – Кривбас 79:62 (21:14, 22:14, 19:18, 17:16)

Київ-Баскет: Буренко 24 + 6 підбирань, Сушкін 15 + 6 передач, Карлюк 10 + 7 підбирань, Клевзуник 9 + 5 підбирань

Кривбас: Водолазський 12, Бублик 11, Товкач 11 + 7 підбирань

Завтра, 10 грудня, столичний бабл продовжиться матчами Кривбаса та Прикарпаття-Говерли, а також Київ-Баскета проти Черкаських Мавп.

Нагадаємо, у першому матчі дня Говерла в овертаймі здолала БК Черкаські Мавпи.