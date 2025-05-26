Капітана збірної України визнано найкращим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії

Капітана збірної України з баскетболу Артема Пустового визнано найкращим гравцем 33 туру чемпіонату Іспанії.

Його Ховентуд переміг Сарагосу 89:79, а українець за 21 хвилину на майданчику набрав 23 очки (8/9 двоочкові, 7/8 штрафні), зібрав 8 підбирань, поставив 1 блокшот, не сфоливши жодного разу – його рейтинг ефективності склав +35.

Для Артема це друга нагорода MVP поточного сезону. Раніше він визнавався найкращим гравцем за підсумками 18 туру.

У поточному сезоні Пустовий в 32 матчах чемпіонату Іспанії в середньому за 16.8 хвилини набирає 9.4 очка, 3.5 підбирання та 0.5 передач. Ховентуд за тур до кінця регулярного чемпіонату посідає шосте місце в турнірній таблиці, гарантувавши собі плейоф.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче здолав Монако та вперше за 8 років виграв Євролігу.