Зірковий гравець НБА помер у віці 70 років

Колишній гравець Національної баскетбольної асоціації (НБА) Майкл Рей Річардсон помер у віці 70 років невдовзі після того, як йому діагностували рак простати.

Про це повідомляє NBA.

Уродженець Денвера здобув зірковий досвід в Університеті Монтани, перш ніж його обрали Нью-Йорк Нікс під четвертим номером драфту у 1978 році.

Захисник провів у НБА вісім сезонів, окрім Нікс виступав за Голден Стейт Ворріорз і Нью-Джерсі Нетс.

Річардсон чотири рази брав участь у Матчі всіх зірок НБА, тричі був лідером ліги за кількістю перехоплень.

Зазначимо, що у 1986 році Річардсона дискваліфікували з НБА за порушення політики ліги – він здав позитивний тест на кокаїн, який став третім за три сезони. Після цього він виступав у Європі, а завершив кар'єру у 2002 році.

Нагадаємо, напередодні на 89-му році життя помер легендарний Ленні Вілкенс. Він був зіркою Національної баскетбольної асоціації в ролі гравця і тренера.