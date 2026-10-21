Президента Федерації баскетболу Греції заарештовано через договірні матчі, у одного з фігурантів знайшли 820 000 доларів – ЗМІ

Президента Федерації баскетболу Греції Вангеліса Ліоліса та ще декількох фігурантів у справі про договірні матчі заарештовано.

Про це пише грецьке видання Gazzetta.

Окрім президента ФБ, взято під варту також колишнього арбітра Євроліги Іліаса Короміласа та чинного рефері Петроса Папапетру.

Також залишаються чинними ордери на арешт арбітра Євроліги Васо Царучі, Георгіса Мавраганіса та Тасоса Пілоідіса – ексрефері, який наразі є членом Центрального суддівського комітету федерації.

У одного з заарештованих арбітрів поліція знайшла під час обшуків 820 000 доларів, проте прізвище, у кого зберігалась ця сума, залишається невідомим.

Як зазначили у iEidiseis, розслідування тривало протягом трьох місяців і завершилось порушенням низки кримінальних справ. Ліоліса та інших підозрюваних вже викликали для надання свідчень, проте жоден з них не з'явився у поліції.

Вангеліс Ліоліс є президентом Федерації баскетболу Греції з 2021 року, а у 2004-му придбав Промітеас Патрас, який згодом вивів на провідні ролі у дивізіоні А1- найсильнішому в країні.

Окрім баскетболу, Ліоліс є успішним бізнесменом місцевого рівня – йому належить мережа кав'ярень Coffee Island.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Дніпра-1 фігурує у справі про збут наркотичних речовин та зброї – поліція вже отримала ордер на обшук його житла.