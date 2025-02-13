Директор Євробаскета-2025 потрапив у ДТП у стані алкогольного сп'яніння

Колишнього гравця збірної Латвії з баскетболу Крістапса Яніченокса, який обіймав посаду виконавчого директора Євробаскета-2025, заарештували за водіння в нетверезому стані.

Про це пише Jauns.lv.

У Ризі сталося зіткнення автомобіля під керуванням людини та припаркованого автомобіля. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. При цьому встановлено, що водій автомобіля, який рухався, перебував за кермом із вмістом алкоголю в крові 2,33 проміле.

За фактом керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння відкрито кримінальне провадження, а за фактом скоєння ДТП – адміністративне.

Спочатку ім'я затримано не називалося, але Генеральний секретар Латвійського баскетбольного союзу Каспарс Ципрусс підтвердив, що це був Яніченокс.

Кримінальним законодавством за такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до одного року, нагляд з випробуванням та позбавлення права керування на строк до п’яти років.

Під час кар'єри Крістапс грав у Латвії, Бельгії, Туреччині та Італії. Чотири рази вигравав чемпіонат Латвії та ставав переможцем Кубку Бельгії. Збірну країни представляв на чотирьох чемпіонатах Європи.

Євробаскет-2025 пройде у чотирьох країнах (Латвія, Польща, Фінляндія та Кіпр).

Нагадаємо, в ДТП, будучи п'яним, потрапив Мартін Ерат бронзовий призер Олімпіади-2016.