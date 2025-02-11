Розбився на теслі, будучи напідпитку: поліція затримала бронзового призера ОІ-2006

Колишнього чеського хокеїста Мартіна Ерата затримала поліція США. Він скоїв аварію на своєму автомобілі тесла, будучи напідпитку.

Про це повідомляє видання Epochtimes.cz.

Ерат врізався в інший автомобіль і втік з місця події. Згодом він наткнувся на поштову скриньку. Поліція заарештувала його того ж дня, і він був звільнений з-під варти після внесення застави в 30 000 доларів.

Слідство зараз працює над обвинуваченням у бік колишнього хокеїста.

Наразі 43-річний Мартін працює в юнацькій команді Нешвілла. Саме за клуб із цього міста він провів 11 сезонів в НХЛ.

Також грав за Вашингтон та Арізону. Загалом у Національній хокейній лізі провів 881 матч і забив 186 шайб.

Представляв збірну Чехії на чотирьох Олімпійських іграх (2006, 2010, 2014 та 2018). На Іграх у Турині здобув бронзу. Загалом на Олімпіадах відіграв 24 гри, в яких набрав 5 очок (2 + 3).

Читайте також : анонс Турнір чотирьох націй: альтернатива Матчу зірок НХЛ і репетиція Олімпіади

Нагадаємо, один із лідерів УХЛ підписав двох легіонерів.