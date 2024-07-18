Кочубей: Я задоволена результатом на Чемпіонаті Європи U-20
Наставниця жіночої збірної України з баскетболу U-20 Інна Кочубей задоволена результатом команди на чемпіонаті Європи.
Її слова передає пресслужба ФБУ.
"Ми зробили дуже хорошу роботу і відкрили дуже гарного тренера по фізичній підготовці — Дмитра Бондарєва, який був і нашим масажистом. Те, що гравці пройшли збір і чемпіонат Європи без серйозних травм — я думаю, що це показник дуже серйозної роботи.
Ось зараз, за кілька днів після завершення чемпіонату Європи, є невеликий осад. Могли зачепитись за медалі. Ми показали, що ми можемо це і як мінімум вихід в четвірку був реальним. Але говорячи про сподівання перед чемпіонатом Європи, то я цілком задоволена результатом.
Хочеться подякувати Федерації баскетболу України за умови підготовки, подякувати своєму тренерському штабу і звичайно дівчатам – ми зробили дуже хорошу роботу, яка дала результат", — сказала спортсменка.
Нагадаємо, жіноча збірна України U-20 зазнала поразки від одноліток з Ірландії в останньому матчі Євробаскету. Українки посіли 6 місце на чемпіонаті Європи, яке є рекордним результатом для цієї категорії за останні 8 років.