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Кочубей: Я задоволена результатом на Чемпіонаті Європи U-20

Андрій Яросименко — 18 липня, 12:57
Кочубей: Я задоволена результатом на Чемпіонаті Європи U-20

Наставниця жіночої збірної України з баскетболу U-20 Інна Кочубей задоволена результатом команди на чемпіонаті Європи.

Її слова передає пресслужба ФБУ.

"Ми зробили дуже хорошу роботу і відкрили дуже гарного тренера по фізичній підготовці — Дмитра Бондарєва, який був і нашим масажистом. Те, що гравці пройшли збір і чемпіонат Європи без серйозних травм — я думаю, що це показник дуже серйозної роботи.

Ось зараз, за кілька днів після завершення чемпіонату Європи, є невеликий осад. Могли зачепитись за медалі. Ми показали, що ми можемо це і як мінімум вихід в четвірку був реальним. Але говорячи про сподівання перед чемпіонатом Європи, то я цілком задоволена результатом.

Хочеться подякувати Федерації баскетболу України за умови підготовки, подякувати своєму тренерському штабу і звичайно дівчатам – ми зробили дуже хорошу роботу, яка дала результат", — сказала спортсменка.

Нагадаємо, жіноча збірна України U-20 зазнала поразки від одноліток з Ірландії в останньому матчі Євробаскету. Українки посіли 6 місце на чемпіонаті Європи, яке є рекордним результатом для цієї категорії за останні 8 років.

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