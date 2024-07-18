Кочубей: Я задоволена результатом на Чемпіонаті Європи U-20

Наставниця жіночої збірної України з баскетболу U-20 Інна Кочубей задоволена результатом команди на чемпіонаті Європи.

Її слова передає пресслужба ФБУ.

"Ми зробили дуже хорошу роботу і відкрили дуже гарного тренера по фізичній підготовці — Дмитра Бондарєва, який був і нашим масажистом. Те, що гравці пройшли збір і чемпіонат Європи без серйозних травм — я думаю, що це показник дуже серйозної роботи.

Ось зараз, за кілька днів після завершення чемпіонату Європи, є невеликий осад. Могли зачепитись за медалі. Ми показали, що ми можемо це і як мінімум вихід в четвірку був реальним. Але говорячи про сподівання перед чемпіонатом Європи, то я цілком задоволена результатом.

Хочеться подякувати Федерації баскетболу України за умови підготовки, подякувати своєму тренерському штабу і звичайно дівчатам – ми зробили дуже хорошу роботу, яка дала результат", — сказала спортсменка.