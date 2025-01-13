Чотириразовий чемпіон НБА подолав позначку в 16 000 очок за кар'єру

Снайпер Далалс Маверікс Клей Томпсон у матчі проти Денвера (101:112) досяг позначки в 16 000 набраних очок за кар'єру.

Про це повідомляє BasketNews.

У цій грі 34-річний баскетболіст зібрав лінію з 25 очок, 6 підбирань та 2 передач.

Томпсон став 124-м гравцем в історії НБА, який зміг набрати за кар'єру 16 000+ очок. Наразі він посідає 19-те місце серед чинних найрезультативніших скорерів ліги.

1️⃣6️⃣K career points for the CAP 🫡 pic.twitter.com/hssI5b9y7Z — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 12, 2025

Рекорд належить ЛеБрону Джеймсу, на рахунку якого 41 261 очко. І саме цей показник здивував Клея під час пресконференції більше, ніж його власне досягнення.

"Це круто, але це змушує вас усвідомити, наскільки смішно, що ЛеБрон має 40 000. Це божевілля. Але це круто. Кожного разу, коли ти робиш щось подібне в НБА, це особливий момент", – сказав Томпсон після гри.

Klay reached 16K career PTS on Sunday...



But all he could think about was wondering how LeBron got to 40K 🤣 pic.twitter.com/ZUulcEgsRu — NBA (@NBA) January 13, 2025

У нинішньому сезоні Клей Томпсон зіграв у 33 матчах, у яких набирав у середньому 13,8 очка, 3,4 підбирання та 2,0 передачі за 38,1% реалізації кидків з дальньої дистанції.

Незважаючи на поразку, Даллас залишився п'ятим на Заході, маючи баланс перемог 22-17.

Нагадаємо, що зірка Далласа Лука Дончич не зможе претендувати на сезонні нагороди НБА.