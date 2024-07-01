Томпсон стане гравцем Даллас — інсайдер

Вільний агент Клей Томпсон планує приєднатися до Даллас Маверікс за трирічною угодою на суму 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє журналіст ESPN Едріан Воджнаровскі

Томпсон завершить свою кар'єру у складі Ворріорс в межах багатокомандного обміну, який також відправить Джоша Гріна до Шарлотт.

BREAKING: Free agent Klay Thompson plans to join the Dallas Mavericks on a three-year, $50M deal with a player option, sources tell ESPN. Thompson ends his historic Warriors run as part of a multi-team sign-and-trade that’ll also send Josh Green to Charlotte. pic.twitter.com/4GJ5hR3H5o — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024

Клей Томпсон був обраний 11 піком у 1 раунді на драфті 2011 року в Голден Стейт. У сезоні-2023/2024 захисник в середньому набирав 17,9 очок, 3,3 підбирання та 2,3 асиста.