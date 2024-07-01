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Томпсон стане гравцем Даллас — інсайдер

Станіслав Лисак — 1 липня, 22:52
Томпсон стане гравцем Даллас — інсайдер

Вільний агент Клей Томпсон планує приєднатися до Даллас Маверікс за трирічною угодою на суму 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє журналіст ESPN Едріан Воджнаровскі

Томпсон завершить свою кар'єру у складі Ворріорс в межах багатокомандного обміну, який також відправить Джоша Гріна до Шарлотт.

Клей Томпсон був обраний 11 піком у 1 раунді на драфті 2011 року в Голден Стейт. У сезоні-2023/2024 захисник в середньому набирав 17,9 очок, 3,3 підбирання та 2,3 асиста.

NBA Голден Стейт Клей Томпсон Даллас Маверікс

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