Томпсон стане гравцем Даллас — інсайдер
Вільний агент Клей Томпсон планує приєднатися до Даллас Маверікс за трирічною угодою на суму 50 мільйонів доларів.
Про це повідомляє журналіст ESPN Едріан Воджнаровскі
Томпсон завершить свою кар'єру у складі Ворріорс в межах багатокомандного обміну, який також відправить Джоша Гріна до Шарлотт.
Клей Томпсон був обраний 11 піком у 1 раунді на драфті 2011 року в Голден Стейт. У сезоні-2023/2024 захисник в середньому набирав 17,9 очок, 3,3 підбирання та 2,3 асиста.