Томпсон: Для мене гра з Голден Стейт буде всього лише ще одним матчем регулярного сезону
Клей Томпсон
BasketNews
Новачок Даллас Маверікс Клей Томпсон готується до першої своєї гри проти рідного Голден Стейт, який він залишив минулого літа.
Але 34-річний баскетболіст запевнив, що він налаштовується на цю гру як на будь-яку іншу, повідомляє BasketNews.
"Буде приємно побачити людей, з якими я тренувався. Для мене це просто ще одна гра регулярного сезону в листопаді. Очевидно, що Кубок НБА має більше значення. Тож ми думаємо про це, і я думаю про це, щоб виграти цей кубок".
Томпсон багато чого досяг з "воїнами", але він зізнався, що залишає все це позаду і хоче зосередитися на Маверікс.
"Ця глава закінчена. Я намагаюся вигравати тут. Немає сенсу за чимось сумувати, коли у нас є така чудова можливість стати великими. Немає сенсу озиратися назад... Я повинен дивитися вперед. Я повинен спробувати викластися тут на повну".
Матч між Голден Стейт та Далласом відубедться у рамках Кубка НБА. Ця гра пройде в ніч на середу, 13 листопада.
Раніше лідер Ворріорз Стеф Каррі прокоментував майбутню зустріч з Клеєм Томпсоном, з яким вони розділяли паркет протягом останніх 13 років.