Каррі – про Томпсона у Далласі: Дивно бачити 31-й номер на його джерсі

Майбутній матч між Голден Стейт та Далласом стане першим для Клея Томпсона, у якому він зіграє не за "воїнів".

Його багаторічний партнер по Ворріорз Стеф Каррі зізнався, що йому не подобається бачити Клея з іншим номером в іншій команді, передає BasketNews.

"Дивно бачити 31-й номер на його джерсі. Я ненавиджу це", - сказав Каррі.

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"Шеф" підкреслив, що повернення Томпсона стане особливим вечором для Голден Стейт та його фанатів, враховуючи історію, яку вони з ним пов'язують.

"У нас і раніше бували повернення, але нічого подібного з рівнем впливу та брендом Клея. Це те, що - я не знаю, чи зможу я пояснити це належним чином - він заслуговує на святкування і прийом, який він отримає".

Клей Томпсон грав за Голден Стейт з 2011 року, коли "воїни" обрали його під загальним 11-м піком на Драфті НБА. Він допоміг франшизі виграти чотири титули чемпіона.

Протистояння Голден Стейт та Далласу відбудеться в ніч на середу, 13 листопада. Початок матчу запланований на 05:00 за київським часом.