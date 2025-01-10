Говерла виграла другий матч у сезоні, зробивши камбек у грі зі Старим Луцьком

У п'ятницю, 10 січня, у манежі КФВ у межах івано-франківського баблу відбувся матч між Говерлою та Старим Луцьком.

Дві найгірші команди чемпіонату України проводили другу гру за два дні, програвши до цього Рівному та Київ-Баскету відповідно.

Номінальні господарі доволі впевнено розпочали поєдинок, зумівши стримати суперника – гості набрали всього 12 очок за перші 10 хвилин.

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Але по ходу другої чверті команди помінялися ролями, що призвело до майже рівного рахунку 40:41, за якого вони пішли на велику перерву.

Підопічні Дмитра Чайковського збільшили свою перевагу до дев'яти очок на старті четвертої чверті. Здавалося, що Говерла зазнає чергової поразки, але ні! Команда Євгена Мурзіна не тільки відігралася, вона вийшла вперед та вирвала перемогу.

Найкращим гравцем зустрічі став новачок Говерли ЛаТеренс Рід, який назбирав 21 очко, 7 підбирань, 4 передачі та 2 перехоплення.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

10 січня

Говерла – Старий Луцьк 79:74 (18:12, 22:29, 14:20, 25:13)

Говерла: Рід (21 + 7 підбирань), Марків (11), Чугунов (11), Кабацюра (9 + 6 підбирань), Стародуб (9), Морозов (8 + 5 підбирань), Кузнєцов (4 + 6 передач), Лемішко (3), Дроздов (2), Іванов (1), Бречка (0).

Старий Луцьк: Прозапас (19 + 5 передач), Лесик (17 + 9 підбирань), Лавані (11 + 10 підбирань), Горобченко (10), Білявий (6), Дупін (5 + 6 підбирань), Михайлов (4), Мусієнко (2), Липовцев (0).

Говерла виграла свою другу гру в сезоні, проте вона залишається найгіршою командою чемпіонату України.

Старий Луцьк з п'ятьма перемогами йде передостаннім, зазнавши вже дванадцятої поразки.

Нагадаємо, що трохи раніше відбувся перший матч цього ігрового дня.

На цьому ж майданчику Київ-Баскет розгромив Рівне та закріпився на другому місці таблиці Суперліги.