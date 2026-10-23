Харківські Соколи в овертаймі здолали Говерлу, Рівне перемогло Черкаських Мавп

У п'ятницю, 23 жовтня, відбулися два матчі 4 туру української баскетбольної Суперліги, в яких перемоги здобули гості.

Так, Харківські Соколи на виїзді обіграли Прикарпаття-Говерлу — 73:69 в овертаймі.

Харків'яни виграли стартову чверть із перевагою в дев'ять очок і зберегли цей відрив до великої перерви — 36:27. Проте третю десятихвилинку господарі провели значно краще, перемігши 22:8 та вийшовши вперед — 49:44.

Соколи відіграли відставання в заключній чверті, тож основний час завершився за рівного рахунку — 62:62. У додатковій п'ятихвилинці гості виявилися сильнішими — 11:7.

У складі Говерли по 20 очок набрали Рейлон Говард і Сергій Старцев. Говард також зробив 9 підбирань, а Старцев додав 6 підбирань і 3 передачі.

В іншій зустрічі Рівне перемогло Черкаські Мавпи — 76:64.

Рівняни виграли перші три чверті та перед заключною десятихвилинкою мали перевагу у 21 очко — 70:49. Господарі дозволили супернику набрати лише 6 очок у четвертій чверті, однак скоротити відставання змогли тільки до 12 балів.

Найрезультативнішим у складі переможців став Ейса — 22 очки та п'ять підбирань. Джейкобс додав 14 очок, вісім підбирань і п'ять передач. У Черкаських Мавп 12 очок набрав Максим Голенков, який реалізував усі п'ять кидків із гри.

Чемпіонат України з баскетболу. Суперліга

4-й тур, 23 жовтня

Прикарпаття-Говерла – Харківські Соколи 69:73 ОТ (12:21, 15:15, 22:8, 13:18, 7:11)

Черкаські Мавпи – Рівне 64:76 (18:26, 14:22, 17:22, 15:6)

Нагадаємо, 23 жовтня Ніко-Баскет здолав Волинь із рахунком 92:81 та здобув першу перемогу в поточному сезоні Суперліги.