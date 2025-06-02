Київ-Баскет продовжив контракт із одним з ключових захисників

Віцечемпіон Суперліги Київ-Баскет продовжив контракт з 24-річним захисником Денисом Клевзуником.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Минулого сезону Денис зіграв за Київ-Баскет 36 матчів, приносив команді 14,7 очка (п’ятий у Суперлізі за очками), робив 7,1 підбирання (четвертий у Суперлізі), 1,3 передачі, 1 перехоплення у середньому за гру, РЕ 15,3 (сьомий у Суперлізі).

У двох з трьох ігор фінальної серії проти Дніпра Клевзуник був найрезультативнішим гравцем Київ-Баскета.

Раніше Київ-Баскет продовжив контракт з Єгором Сушкіним та підписав найкращого скорера сезону 2024/25 Михайла Бублика з Кривбаса.

Як відомо, 3 травня БК Дніпро у третьому матчі фінальної серії Суперліги здолав Київ-Баскет та захистив титул чемпіона України.