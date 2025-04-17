Тренер Київ-Баскета прокоментував поразку від БК Рівне у другому матчі півфінальної серії Суперліги

Головний тренер Київ-Баскета Дмитро Забірченко прокоментував поразку від Рівного у другому матчі півфінальної серії Суперліги України, зазначивши, що його підопічні віддали ініціативу на стику третьої та четвертої чвертей.

Слова фахівця наводить Федерація баскетболу України.

"Стик третьої та четвертої чвертей. Ми віддали ініціативу, я вважаю. При +8 дали легкі м'ячі забити, хоча у нас були фоли в запасі. І за рахунок швидкого нападу, знову ж таки, Рівне відірвалося.

Десь не контролювали швидкий відрив, над чим працювали. На фоні втоми віддали легкі м'ячі для Рівного і за рахунок цього суперник виграв", – сказав Забірченко.

Нагадаємо, третій матч півфінальної серії Суперліги України з баскетболу між Київ-Баскетом і Рівним відбудеться 22 квітня в Києві.

У першому матчі перемогу святкував столичний клуб, а другий завершився на користь БК Рівне.