Київ-Баскет підписав контракт з розігруючим молодіжної збірної України

Розігруючий молодіжної збірної України U-20 Рафаель Колаволе опинився в заявці Київ-Баскета на наступний сезон Суперліги, який розпочнеться уже завтра, 3 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Баскетболіст перебував на перегляді в столичному клубі, зіграв за Київ-Баскет на товариському турнірі у Рівному.

Колаволе є вихованцем столичного баскетболу, в ВЮБЛ грав за київську ДЮСШ-12, а сезон 2021/22 провів у Чернігові.

Після початку повномасштабної війни поїхав у Польщу, минулий сезон провів за другу команду Легії. У другій лізі зіграв у 29 матчах, в яких набирав 10.9 очка, 3.2 підбирання та 4.2 передачі.

Влітку за збірну України U-20 зіграв 7 матчів, набирав 5.1 очка, 0.9 підбирання та 2.0 передачі.

Вже цього тижня – столична команда прийматиме стартовий тур 4-5 жовтня, в межах якого зіграє проти Ніко-Баскета та Кривбаса.

Раніше ще одна команда Суперліги Старий Луцьк-Університет презентувала новий логотип клубу та ігрову форму.