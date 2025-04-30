Київ-Баскет – БК Дніпро: пряма онлайн-трансляція другого матчу фінальної серії Суперліги

У середу, 30 квітня, відбудеться другий матч фінальної серії Суперліги між БК Дніпро та Київ-Баскетом.

Стартовий свисток зустрічі заплановано на 18:00 за київським часом. В прямому етері поєдинок транслюватиме Youtube-канал Федерації баскетболу України та сайт "Чемпіон".

Київ-Баскет – БК Дніпро: онлайн-відеотрансляція

Нагадаємо, на шляху до фіналу дніпровський колектив здолав Говерлу та Черкаські Мавпи, а БК Дніпро пройшов Старий Луцьк та Рівне.

Зазначимо, що у випадки перемоги Київ-Баскета буде зіграно третій матч, який заплановано на 3 травня.

Напередодні відбувся другий матч бронзової серії Суперліги, в якому Черкаські Мавпи зрівняли рахунок у протистоянні з Рівним.