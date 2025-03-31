Фінікс залишиться без постсезону? Дюрант травмував ногу в матчі з Х'юстоном

Зірковий форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант зазнав травми під час матчу регулярного сезону проти Х'юстон Рокетс.

Про це повідомляє сайт НБА.

Минулої ночі Фінікс розгромно програв Х'юстону з рахунком 109:148. По ходу третьої чверті Санз залишилися без свого лідера в особі Дюранта.

За 06:57 до кінця чверті Кей Ді пішов у прохід з м'ячем, але підвернув лівий голеностоп, наступивши на ногу Джабарі Сміта-молодшого. Дюрант одразу ж впав на паркет, взявшись за травмовану ногу.

Kevin Durant rolls his ankle on this play — Hope he is OK. 🙏



pic.twitter.com/QEhBvf6oUF — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 31, 2025

Гравець Рокетс отримав персональний фол, у той час, як Дюрант за сторонньої допомоги залишив майданчик. Після матчу головний тренер Фінікса Майк Буденхольцер заявив, що його підопічний пройде МРТ та точно пропустить наступну гру проти Мілуокі, яка розпочне турне команди з трьох виїзних поєдинків поспіль.

За сім матчів до кінця регулярного сезону Фінікс іде поза зоною плей-ін, посідаючи одинадцяте місце Західної конференції з балансом перемог 35-40. Санз відстають на одну перемогу від Сакраменто, який іде десятим (36-38).

Кевін Дюрант є лідером Фінікса цього сезону за набраними очками (26,8). Він також збирає в середньому 6 підбирань та 4,3 передачі.

Раніше стало відомо, що Бостон Селтікс будуть змушені обміняти одну зі своїх зірок.